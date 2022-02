Carluxo aproveita viagem do pai para passear na Rússia

A pedido do governo russo, a comitiva do presidente Jair Bolsonaro que chegou a Moscou nesta terça-feira foi reduzida, com o corte de ministros como Paulo Guedes e Anderson Torres, além do secretário de Cultura, Mário Frias. Tudo pelo receio da contaminação com a Covid-19. Todos tiveram que fazer testes para a doença, inclusive Bolsonaro.

Mas as restrições não impediram que o vereador Carlos Bolsonaro, o filho 02 do presidente, integrasse a comitiva do pai. Carluxo foi visto saindo de um carro no passeio que Bolsonaro fez nesta noite (no horário local). E sem máscara, diferentemente de outros membros do governo brasileiro.

O Radar solicita ao Palácio do Planalto desde esta segunda-feira a lista de quem viajou na comitiva presidencial, mas foi informado de que a relação não foi disponibilizada. Vai saber por quê.