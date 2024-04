Planalto recebe encontro do G20 Social com movimentos sociais

Anunciado pelo presidente Lula como uma das novidades da gestão brasileira, o G20 Social vai realizar nesta quinta, no Palácio do Planalto, o primeiro encontro ampliado com lideranças dos grupos de engajamento e representantes de movimentos sociais.

Convocada para discutir detalhes sobre a coordenação do processo de participação da sociedade civil organizada até a Cúpula Social do G20, a reunião está marcada para começar as 9h, com previsão de participação do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo.

Durante o encontro, o subsecretário de Finanças Internacionais e Cooperação Econômica, Antonio Cottas, falará dos avanços da Trilha Financeira do G20, e o embaixador e Sherpa do Brasil para o G20, Mauricio Lyrio, apresentará os avanços da Trilha Sherpas e dos espaços de participação social.

Também deverão participar da reunião representantes do governo e da prefeitura do Rio de Janeiro, onde a Cúpula Social do G20 será realizada de 15 a 17 de novembro, às vésperas da Cúpula de líderes do grupo.