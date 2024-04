PF retoma emissão de passaporte pela internet

A Polícia Federal informou há pouco que o serviço de agendamento de emissão de passaporte pela internet foi restabelecido e está em pleno funcionamento.

Após a suspensão, provocada por uma tentativa de invasão, a PF realizou a atualização do sistema, possibilitando o restabelecimento do serviço. Os usuários podem acessar as funcionalidades do sistema no seguinte link.