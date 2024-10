PF prende dois em ação contra queimadas na Amazônia

A Polícia Federal no Acre, nesta segunda, deflagrou operação para combater os crimes de desmatamento, impedimento de regeneração e provocação de incêndio em uma área federal de aproximadamente 950 hectares.

Além do cumprimento de seis mandados de busca e apreensão, dois investigados foram presos. A PF também apreendeu 1.100 cabeças de gado, um veículo, duas armas de fogo, entre outros itens relevantes para a investigação.

Durante o cumprimento das medidas, em um dos alvos, a equipe de policiais se deparou com uma vasta área rural, localizada em área da União, completamente devastada pelo uso recente de fogo.

As medidas visam não apenas identificar os responsáveis e financiadores dos ilícitos ambientais, mas também prevenir que novas ações criminosas sejam perpetradas na região amazônica.

Além dos policiais federais que foram mobilizados para a ação, a operação contou com o apoio de equipes da Força Nacional e da Polícia Civil de Boca do Acre, no Amazonas.

“A Operação Smoke faz parte do Plano Nacional de Prevenção e Combate ao Desmatamento e Queimadas e reforça o compromisso das autoridades em combater os ilícitos praticados na Amazônia”, diz a PF.

“As ações conjuntas realizadas entre a Polícia Federal, outras forças policiais e órgãos ambientais são fundamentais para garantir a preservação do Bioma Amazônico e assegurar a responsabilização dos envolvidos nos desmates e queimadas ilegais”, segue a PF.

Com essas ações, a Polícia Federal reafirma seu compromisso com a proteção do meio ambiente e a preservação da Amazônia Legal, atuando de maneira firme e coordenada para garantir que o patrimônio natural brasileiro seja resguardado para as futuras gerações.