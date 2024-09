O calote de R$ 200 milhões que o governo deu no Exército

Em dezembro do ano passado, o Exército mobilizou suas tropas, calibrou o efetivo e deslocou veículos blindados, além de munições, para reforçar a cidade de Pacaraima, que faz fronteira com a Venezuela. À época, o país governado por Nicolás Maduro estava no auge de uma disputa travada com a Guiana sobre o domínio do território de Essequibo, abundante em petróleo, e havia o receio de que os venezuelanos iniciassem a investida por terras brasileiras.

O reforço durou por mais de seis meses e, felizmente, os homens não tiveram de entrar em campo. Apesar disso, o Exército apresentou a fatura com a missão: um total de 208 milhões de reais, dos quais mais de 100 milhões de reais são referentes a munições. Também foram computados gastos com manutenção das viaturas e armamentos, combustível, alimentação, passagens e diárias.

Interlocutores do Exército afirmam que o orçamento anual é exclusivo para custear gastos administrativos e de treinamento de pessoal, e que não há reservas para o emprego das tropas.

Dessa maneira, quando há a necessidade de operações, o governo “reembolsa” a força com os valores dispendidos. No caso da tragédia do Rio Grande do Sul provocada pelas chuvas, por exemplo, mais de 600 milhões de reais foram pagos para compensar a ação militar.

O ‘balão’ do governo

Ainda segundo os militares, apesar de a munição destinada à Operação Roraima não ter sido utilizada, ela foi retirada do paiol e preparada, o que significa que não pode retornar à “prateleira”.

O pedido de reembolso foi formalizado no sistema de planejamento e orçamento e também houve conversas com representantes da equipe econômica. Mas, nas palavras de militares, eles tomaram “um balão” do governo. Isso significa, na prática, que estoques de combustível e munição foram queimados, e não houve reposição.

Além disso, o governo anunciou em agosto um corte de gastos que também atingiu a força, com um bloqueio de 122 milhões de reais. Interlocutores do Exército afirmaram que, como consequência, teriam de reduzir a aquisição prevista para equipamentos e blindados.