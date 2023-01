PF faz operação contra desvios milionários da saúde de Pernambuco

A PF cumpre 17 mandados de busca e apreensão nesta terça. O objetivo é encontrar documentos, relatórios e notas fiscais que ajudem a comprovar desvios de recursos destinados à saúde pública de Pernambuco. Duas pessoas envolvidas serão afastadas de suas funções.

De acordo com as investigações, com o apoio do MPF e CGU, uma organização social, responsável pela manutenção de hospitais e unidades de saúde, superfaturou valores pagos, prestou contas de serviços inexistentes e fez contratações direcionadas, com os repasses que recebia da Secretaria de Saúde do estado.

A organização também fez contratos com terceirizadas, cujos gestores têm relações familiares. Por conta do vínculo dos suspeitos, a operação foi batizada como “Clã”. Apenas em um dos contratos da organização social com uma das empresas investigadas os valores superam 89 milhões de reais.

As diligências ocorrem em Recife, Olinda e Paulista, em Pernambuco, e na capital sergipana, Aracaju, com 80 policiais federais e sete auditores da CGU. Os crimes apurados são peculato e organização criminosa, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal e podem gerar penas de mais de 30 anos de reclusão.