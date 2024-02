PF encontra espécie de ‘diário do golpe’ na casa de Heleno

Ministro mais animado com uma “virada de mesa” na gestão de Jair Bolsonaro, o ex-chefe do GSI Augusto Heleno, alvo de buscas da Polícia Federal na quinta, mantinha em casa uma espécie de “diário do golpe” com anotações íntimas do que o general da reserva considerava ações prioritárias na instalação de um regime bolsonarista que acabasse com a democracia no Brasil.

Segundo investigadores da Polícia Federal, essa agenda do general tinha anotações variadas e, para surpresa de zero pessoas, mirava especialmente em Alexandre de Moraes. A localização do material foi revelada por Bela Megale e confirmada por fontes da PF ao Radar.

A existência do livreto golpista, na avaliação de investigadores, reforça o conjunto probatório obtido até agora contra os investigados por envolvimento numa grande conspiração antidemocrática. Heleno é um dos investigados no STF por participação nessa aventura.