Petistas apoiam Haddad e deixam Gleisi boicotar sozinha a Fazenda

Na terça, um almoço de vice-líderes da base governista na casa do deputado Emanuel Pinheiro Neto (MT), em Brasília, mostrou que há amplo apoio ao plano econômico de Fernando Haddad na Câmara. No mesmo dia, os vice-líderes estiveram com Lula e ouviram do presidente promessas de diálogo na articulação das pautas do governo na Casa.

Os discursos nesses encontros, inclusive de petistas como Zeca Dirceu, líder do PT, e de José Guimarães, o líder do governo na Casa, reforçaram a posição de Haddad no governo e isolaram Gleisi Hoffmann como espécie de líder da oposição petista ao governo. Na avaliação dos aliados, Gleisi ataca a política econômica de Haddad por questões pessoais.

Para cumprir suas promessas de campanha, Lula depende do sucesso do trabalho de Haddad. A chefe do partido do presidente, no entanto, atua dia e noite para tumultuar o cenário político e complicar a vida do ministro da Fazenda. Gleisi faz tudo que Lula manda, o que gera uma confusão dentro do petismo sobre o comprometimento do presidente com as ações de Haddad.

Nesta semana, Lula disse que não há vencedores ou derrotados nas discussões econômicas do governo porque é ele, Lula, quem decide tudo no gabinete presidencial. Entre Gleisi e Haddad, como se vê, o petista prefere ficar no meio do caminho e deixar que os aliados se ataquem.