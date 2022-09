Petista mata bolsonarista durante discussão em SC

Um homem, de 34 anos, morreu assassinado em um bar em Rio do Sul, interior de Santa Catarina. De acordo com o G1, a vítima identificada como Hildor Henker, foi esfaqueada por volta das 16h30 do último sábado. Os familiares confirmaram o óbito no domingo.

O caso é tratado como homicídio, mas a polícia não confirmou a causa da morte. Henker estava vestido com uma camisa em apoio a Jair Bolsonaro. O suspeito, de 58 anos, é conhecido por apoiar o PT e fugiu após desferir os golpes e até a tarde desta segunda não foi localizado.

Segundo testemunhas, ambos iniciaram uma discussão quando a vítima deu um tapa na cara do suposto autor do homicídio, que revidou agarrando Hildor pelo pescoço e levando-o para fora do estabelecimento. Quando ambos voltaram ao bar, o provável autor do crime já havia embarcado em um carro.

O delegado Juliano Tumitan, responsável pelo caso na Polícia Civil, afirma que mais pessoas serão ouvidas para entender se a desavença pode ter outro contexto, que não seja desavença política. Ambos estariam sob efeito de álcool e, em princípio, não tinham vínculo familiar. Caso seja confirmada a motivação eleitoral, será o segundo assassinato registrado nesta semana pelo mesmo motivo.

