Pesquisa revela o tamanho do prejuízo em bares e restaurantes no RJ

Pouco menos da metade (46%) dos bares e restaurantes do Rio de Janeiro trabalharam no prejuízo em fevereiro. O percentual é 15% maior do que no mês anterior. Os dados foram levantados pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Rio de Janeiro (Abrasel RJ), entre os dias 25 de março e 1º de abril.

De acordo com a pesquisa, a queda de vendas e redução de clientes foram problemas citados por 75% dos empresários, enquanto 47% se queixou do aumento no custo de alimentos e bebidas.

Nos últimos 12 meses, a maior parte dos estabelecimentos (53%) reajustaram o preço conforme ou abaixo da inflação e 43% mantiveram os mesmos valores, enquanto 5% aumentou os preços acima da inflação.

Em relação a contratações, 15% dos empreendedores pretendem contratar mão de obra no primeiro semestre de 2024, 55% esperam manter o atual quadro de funcionários e 23% consideram demitir trabalhadores. Ainda, 7% dos empresários estão indecisos quanto às ações futuras.

Outro aspecto preocupante é o aumento do endividamento, com relato de 46% das empresas sobre contas em atraso, o que representa aumento de cinco pontos percentuais em relação à pesquisa anterior.

A maior parte dessas dívidas é composta por impostos federais (78%) e estaduais (53%), empréstimos bancários (41%), serviços públicos (41%), encargos trabalhistas e/ou previdenciários (39%), fornecedores de insumos (29%), taxas municipais (29%), aluguel (22%), fornecedores de equipamentos e serviços (12%) e dívidas com empregados (4%).

“O aumento do número de empresas operando em prejuízo é alarmante e exige atenção imediata, especialmente dos governos, nas esferas municipal, estadual e federal. A Abrasel RJ está comprometida em trabalhar com os empresários, poder público e a comunidade para encontrar soluções”, disse Pedro Hermeto, presidente da Abrasel RJ.