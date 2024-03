Pesquisa revela a preferência dos brasileiros em ovos de Páscoa

Giro VEJA - sexta, 22 de março

Mauro Cid é preso em depoimento após áudios revelados por VEJA

Após prestar depoimento no STF, Mauro Cid foi preso nesta sexta-feira pela Polícia Federal. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro foi encaminhado ao Instituto Médico Legal no término da oitiva. O tenente-coronel tinha sido chamado a depor após falar em áudios revelados com exclusividade por VEJA que a Polícia Federal estava "com a narrativa pronta" nas investigações que miram o ex-presidente. Acompanhe no Giro VEJA.