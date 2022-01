Pesquisa do PT dá Humberto Costa na dianteira da disputa ao governo em PE

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A pesquisa Vox Populi encomendada pelo PT e divulgada nesta sexta-feira mostra o senador Humberto Costa (PT) na dianteira da disputa pelo governo de Pernambuco neste ano. (Veja os resultados abaixo)

O petista lidera todos cenários — com vantagem — sobre os três possíveis candidatos do PSB, partido do atual governador Paulo Câmara. Caso a disputa fosse hoje entre o mais provável postulante pessebista, Danilo Cabral, Costa teria 37% contra apenas 1% do deputado federal.

No estado, a sondagem mostra que o ex-presidente Lula lidera com ainda mais folga a pesquisa para a presidência, com 62% dos votos contra 14% de Bolsonaro — seguidos por Ciro Gomes (6%) e Sergio Moro (2%).

Junto com São Paulo, o estado de Pernambuco tem sido um dos entraves nas tratativas sobre a criação de uma federação partidária entre PT e PSB — as legendas querem lançar candidatos próprios ao governo em ambos os estados. O resultado da pesquisa, agora, pode ser um passo na direção de equacionar parte do problema.

A pesquisa foi feita entre os dias 22 e 24 de janeiro, com 800 pessoas de todas as regiões do estado — a margem de erro é de 3,5% para mais ou para menos.

Cenário estimulado 1 – Governo de Pernambuco

Humberto Costa (PT) – 31%

Geraldo Júlio (PSB) – 16%

Raquel Lyra (PSDB) – 14%

Clarissa Tércio (PSC) – 5%

Miguel Coelho (DEM) – 4%

Ninguém/branco/nulo – 17%

Não sabe/não respondeu – 12%

Cenário estimulado 2 – Governo de Pernambuco

Humberto Costa (PT) – 38%

Tadeu Alencar (PSB) – 2%

Raquel Lyra (PSDB) – 15%

Clarissa Tércio (PSC) – 6%

Miguel Coelho (DEM) – 4%

Ninguém/branco/nulo – 19%

Não sabe/não respondeu – 14%

Cenário estimulado 3 – Governo de Pernambuco

Humberto Costa (PT) – 37%

Danilo Cabral (PSB) – 1%

Raquel Lyra (PSDB) – 17%

Clarissa Tércio (PSC) – 6%

Miguel Coelho (DEM) – 4%

Ninguém/branco/nulo – 19%

Não sabe/não respondeu – 14%