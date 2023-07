Pesquisa da Cielo mostra crescimento de 1,8% do varejo em junho

O varejo cresceu 1,8% em junho na comparação com o mesmo mês do ano passado, mostra o Índice Cielo do Varejo Ampliado. Os setores de serviço e bens não duráveis, com altas de 4,9% e 1,5%, puxaram o crescimento. Os bens duráveis tiveram queda de 0,2%.

Para o vice-presidente de Produtos e Tecnologia da Cielo, Carlos Alves, a movimentação positiva do mercado está relacionada com as férias de inverno, já que os setores de transporte e turismo puxaram a alta.

“Em junho os consumidores planejam e fazem despesas para as férias de julho”, afirmou.

