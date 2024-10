Pesquisa aponta preferência de brasileiros nos EUA entre Kamala e Trump

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Um levantamento feito recentemente apontou que 48% dos brasileiros que vivem nos Estados Unidos preferem Kamala Harris, candidata do Partido Democrata, como a próxima presidente do país, enquanto 34% apoiam Donald Trump, do Partido Republicano. Os 18% restantes não têm preferência.

A pesquisa foi feita pelo Broadminded, departamento de pesquisa da agência Sherlock Communications, e entrevistou 1.405 pessoas entre 18 e 55 ou mais anos das regiões sul (338), sudeste (381), centro-oeste (211), norte (140) e nordeste (334) do país.

Segundo o Itamaraty, pouco mais de 2 milhões de brasileiros viviam nos Estados Unidos no ano passado.

O levantamento mostrou que 52% das mulheres preferem Kamala e 26% votariam em Trump. Já 44% dos homens preferem o republicano, contra 42% que votariam na atual vice-presidente.

Continua após a publicidade

Considerando a faixa etária, a Geração X (de 44 a 59 anos) é mais inclinada à candidata democrata (51% contra 35% para Trump).

Quando o assunto é meio ambiente, a diferença é mais expressiva: 55% dos brasileiros entrevistados acreditam que Harris seria a melhor escolha para liderar negociações sobre pautas climáticas. Menos da metade (25%) pensa que a melhor escolha é Trump. E 20% não souberam escolher.