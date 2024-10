Primeira pesquisa Datafolha de São Paulo depois do apagão; quando sai?

A disputa para a escolha do próximo prefeito de São Paulo está chegando ao final e o clima está esquentando entre as campanhas dos candidatos Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL). Segundo a última pesquisa Datafolha, coletada entre os dias 8 e 10 e divulgada na última quinta-feira (10), o atual prefeito Ricardo Nunes conta com 55% das intenções de voto, enquanto Boulos aparece com 33%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Agora a expectativa está em torno da próxima pesquisa Datafolha, que vai apontar a opinião dos eleitores após o apagão na cidade de São Paulo, que se estende desde a última sexta-feira (11), quando um forte temporal atingiu a região metropolitana, deixando mais de 2,1 milhões de pessoas sem energia elétrica. O apagão virou tema central nas campanhas dos dois políticos, mas principalmente pela campanha de Boulos, que aponta a gestão de Nunes como principal culpada pela falta de energia elétrica. A pesquisa irá a campo entre hoje (15) e a próxima quinta-feira (17), para captar a opinião de 1.204 pessoas.

Quando será divulgada a próxima pesquisa Datafolha do segundo turno das eleições?

A próxima pesquisa do instituto vai ser divulgada na próxima quinta-feira (17), ainda sem horário definido.

Quando acontece a votação do segundo turno das eleições?

A votação do segundo turno das eleições vai ocorrer no domingo, dia 27 de outubro.

Paraná Pesquisas indica avanço de Nunes em São Paulo

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) lidera a corrida eleitoral no segundo turno em São Paulo com 52,8% das intenções de voto, contra 39% do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), segundo levantamento divulgado nesta quinta-feira, 10, pelo instituto Paraná Pesquisas, o primeiro após a votação do primeiro turno.

Há ainda um contingente de eleitores que não fizeram opção por nenhum dos dois candidatos. Segundo o levantamento, 4,8% dos entrevistados disseram que irão votar em branco. nulo ou em nenhum, enquanto 3,4% declararam que não sabem ou não responderam.

A vantagem de Nunes, apesar de boa, é um pouco menor que a registrada na última pesquisa feita pelo instituto e divulgada no dia 4 de outubro, dois dias antes da votação. Naquela ocasião, o prefeito tinha 50,6% das intenções de voto, contra 35,3% do candidato do PSOL. Ambos oscilaram para cima, mas Boulos teve uma oscilação positiva ligeiramente maior.