A propaganda de ketchup em tom racista que causou crise na Heinz

A Heinz, tradicional empresa de ketchup criada em 1876, pediu desculpas após críticas relacionadas a painéis publicitários no metrô e nas ruas de Londres. Os painéis divulgavam estereótipos que incomodaram parte da população. Em uma das propagandas, a imagem de um casal de noivos – uma mulher negra e um homem branco – ao lado dos pais do noivo, e apenas a mãe da noiva. O apagamento de pais negros foi motivo da revolta.

O editor do jornal britânico The Guardian Nels Abbey escreveu no X: “Acreditem ou não, as meninas negras têm pais também”. Em entrevista ao jornal The Independent, a Heinz disse: “Apreciamos sempre a perspectiva do público sobre as nossas campanhas. Compreendemos que este anúncio possa ter perpetuado, sem intenção, estereótipos negativos. Apresentamos as nossas mais sinceras desculpas e continuaremos a ouvir, a aprender e a melhorar para evitar que isto volte a acontecer no futuro”. Por outro lado, a espanhola VML, responsável pela campanha, comemora o feito da ação, que atingiu 149 milhões de impressões de mídia, o que levou a um aumento das vendas gerais da categoria em 14%.