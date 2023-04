Pedido de vista suspende julgamento de Robinho no STJ por até 90 dias

O Superior Tribunal de Justiça iniciou nesta quarta a análise do recurso da defesa de Robinho contra a decisão monocrática do ministro Francisco Falcão. O relator do caso no STJ negou o acesso à cópia integral do processo que condenou o ex-jogador na Itália a nove anos de prisão por estupro.

O ministro João Otávio de Noronha pediu vista dos autos, suspendendo o julgamento. O pedido de vista tem prazo de 60 dias, prorrogável por mais 30.

O STJ discute a possibilidade de transferência de pena da sentença italiana para o Brasil. A defesa do ex-atleta alega que precisa verificar a observância do devido processo legal na Europa.