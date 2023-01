Paulinho da Viola será homenageado em camarote do Carnaval do Rio

O camarote RioExxperience no Sambódromo do Rio terá programação 100% dedicada a Paulinho da Viola no Carnaval deste ano.

A silhueta do rosto do músico, que completou 80 anos de idade em novembro, será estampada nas camisetas do camarote e as apresentações musicais farão referência à vida e obra do sambista.

Entre as atrações nos quatro dias de festa estão Beatriz Rabello, que é filha de Paulinho, a Velha Guarda da Portela e a cantora Maria Rita. O RioExxperience funcionará nos dias 18, 19, 20 e 25 de fevereiro.

Além da homenagem a Paulinho da Viola, o RioExxperience também investiu na sustentabilidade. As camisetas foram produzidas em 50% algodão e 50% poliéster reciclado. O local da festa atenderá, segundo os organizadores, aos padrões da Agenda 2030 da ONU.