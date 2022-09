Paraquedistas erram local de pouso em ensaio para o 7 de Setembro no Rio

Três paraquedistas do Exército que ensaiavam para o salto que será dado, nesta quarta, durante o ato do 7 de Setembro em Copacabana, zona sul do Rio, erraram o local de pouso e aterrissaram no meio das ruas do bairro e não na orla, como era o planejado.

Ventos fortes que atingem a capital fluminense dificultaram a manobra. No fim da tarde desta terça, circularam nas redes fotos e vídeos de paraquedistas sobrevoando os prédios da região e pelo menos um deles descendo no meio da avenida Nossa Senhora de Copacabana, a mais movimentada do bairro. Um dos paraquedistas chegou a ficar pendurado pelo equipamento em uma árvore do bairro e um terceiro teria caído em um prédio.

O Radar pediu esclarecimentos ao Comando Militar do Leste, mas ainda não teve retorno. Não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos paraquedistas.

Veja abaixo o vídeo do momento em que um deles aterrissa no meio da via.

Dois paraquedistas caíram agora em Copacabana. Um ficou preso nesta árvore nas esquinas da rua Julio de Castilhos e Raul Pompeia em Copacabana. Segundo informações sem ferimentos graves.#riodenojeira #riodejaneiro pic.twitter.com/GaWCsqXeNX — Rio de Nojeira Oficial ® (@riodenojeiraofc) September 6, 2022

Continua após a publicidade