Helder inaugura terminal de gás de R$ 300 milhões no porto de Barcarena

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), inaugurou na semana passada um terminal de importação de gás natural liquefeito no porto de Barcarena, com o objetivo de fazer uma transição energética e substituir o uso de óleo combustível.

De olho na COP30, que será realizada em Belém em 2025, a previsão é de que a mudança de fonte de energia reduza, a cada ano, a emissão de 700.000 toneladas de CO2 apenas na refinaria da empresa norueguesa Hydro Alunorte, que produz alumínio.

O investimento de 300 milhões de reais no terminal também se conecta com a construção, já em curso, de uma usina termelétrica a gás natural, ao custo de 2,5 bilhões de reais. A obra está 25% concluída e, segundo o governo do Pará, vai gerar cerca de 1.600 empregos.

A inauguração do Terminal de GNL de Barcarena deve reduzir a poluição do ar no Estado em 30%.