Padilha busca aproximar bancada evangélica do governo Lula

Escanteado por Arthur Lira de sua interlocução com o governo, Alexandre Padilha tenta se reposicionar como principal articulador de uma aproximação de Lula com a bancada evangélica.

Padilha aparou arestas com deputados do PL e do Republicanos sobre a PEC da imunidade tributária a templos religiosos e mostrou a eles a pauta do governo Lula no Congresso: nada sobre aborto ou drogas.

Um detalhe nada irrelevante é que o ambiente escolhido para a conversa foi a sala da liderança do PSD na Câmara, sob comando do deputado Antônio Brito, um dos pré-candidatos à sucessão de Lira.