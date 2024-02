Pacheco fala a países árabes e africanos sobre combate à fome

Rodrigo Pacheco fez um discurso por vídeo nesta quinta-feira na abertura de um evento que reúne presidentes de Senado e Conselhos similares do mundo árabe e da África, realizado no Marrocos. O Brasil foi representado presencialmente no evento pela senadora Daniella Ribeiro (PSD-PB).

“Este evento tem especial significado para nós da América do Sul. Nesta edição, se permitirá a participação de representantes da América Latina, cruzando o Atlântico, oceano que nos faz fronteira e ao mesmo tempo é o espaço geográfico que nos une”, declarou o presidente do Senado.

“E também permitir que com os presidentes de Parlamento de diversos países, de diversas nações, possam ser discutidos os grandes temas do mundo: segurança alimentar, segurança climática, combate à fome e às desigualdades, a paz mundial, através da solução diplomática dos conflitos. Aliás, é muito importante destacar que um evento dessa natureza permite aquilo que se tem como solução para os problemas das relações entre os países, que é a diplomacia. E a diplomacia parlamentar de fato tendo vez e voz num evento dessa natureza”, acrescentou Pacheco.

Ao citar a presença de Daniella Ribeiro, ele apontou que a senadora ocupa posições muito importantes na Casa: é presidente da Comissão Mista de Orçamento do Congresso, líder da bancada de mulheres do Senado e do bloco da maioria da Congresso, que congrega as duas Casas do Legislativo.

“Portanto, fico muito contente da participação do Brasil nesse evento, e aguardo ansiosamente pelos encaminhamentos de iniciativas e boas ideias para as soluções dos problemas mundiais. Muito bom evento a todos, e contem com o Senado Federal do Brasil”, concluiu.