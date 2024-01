Pacheco deve receber Haddad para discutir MP da reoneração da folha

Rodrigo Pacheco deve receber nesta segunda-feira o ministro Fernando Haddad (Fazenda) na residência oficial da presidência do Senado para discutir a medida provisória 1.202 de 2023, a chamada MP da reoneração, que enfrenta muita resistência no Congresso.

Em reunião com líderes de bancadas no Senado na semana passada, Pacheco ouviu pedidos pela devolução da MP, seja parcial ou integral. Em dezembro, o Congresso derrubou o veto de Lula à desoneração da folha. A medida da reoneração é vista como uma “prorrogação do veto”.

A grande preocupação de Haddad é com o impacto da desoneração sobre a arrecadação e, por extensão, a meta de déficit primário zero em 2024.

Uma das ideias que Pacheco vai propor ao ministro da Fazenda para baixar a resistência à MP no Senado é devolver a MP da reoneração e o governo compensar a desoneração com um pacote de corte de gastos.

No Palácio do Planalto, a orientação é “sentar e negociar”, segundo o líder do governo no Senado, Jaques Wagner.

