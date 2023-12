Os sinais de alívio do STF para artistas globais alvos da Receita

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O STF enviou sinais de alívio para artistas globais como Deborah Secco, Reynaldo Gianecchini e Mateus Solano.

Se nenhum ministro pedir vista, a 1ª Turma da Corte deve terminar de julgar nesta segunda-feira, em plenário virtual, um recurso da União contra uma decisão de Cristiano Zanin que proibiu ações da Receita Federal contra a “pejotização” para serviços artísticos — após quase cinco anos de bloqueios de bens e autuações milionárias.

Advogado de grande parte do elenco da Globo que foi alvo do Fisco no governo Bolsonaro, o tributarista Leonardo Antonelli está confiante na vitória definitiva para seus clientes.