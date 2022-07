Os encontros de Kassab e Valdemar Costa Neto em Brasília

Presidente do PSD, Gilberto Kassab tem ido com alguma frequência à sede do PL em Brasília para botar o papo em dia com Valdemar Costa Neto. Coisa de pelo menos uma vez por semana, segundo interlocutores do presidente do partido de Jair Bolsonaro.

Na semana passada, Kassab anunciou o apoio a Tarcísio de Freitas, ex-ministro de Bolsonaro, ao governo de São Paulo, deixando Márcio França, do PSB, a ver navios.