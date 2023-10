Os destinos mais procurados por turistas no feriado, segundo a Decolar

Atualizado em 10 out 2023, 18h05 - Publicado em 10 out 2023, 18h30

Por Ramiro Brites

Rio de Janeiro, São Paulo e Maceió são os destinos nacionais mais procurados por clientes da Decolar no feriado de Nossa Senhora Aparecida (e Dia das Crianças). O levantamento foi baseado nas buscas por hospedagem no site e aplicativo da empresa. As procuras por hospedagem para o 12 de outubro aumentaram em 117% neste ano, em relação com 2022.

Confira os 20 destinos mais procurados em 2023:

Rio de Janeiro (RJ) São Paulo (SP) Maceió (AL) Natal (RN) Porto Seguro (BA) João Pessoa (PB) Gramado (RS) Foz do Iguaçu (PR) Salvador (BA) Florianópolis (SC) Porto de Galinhas (PE) Fortaleza (CE) Caldas Novas (GO) Paraty (RJ) Aracaju (SE) Olímpia (SP) Maragogi (AL) Campos do Jordão (SP) Búzios (RJ) Recife (PE)

