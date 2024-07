Os conselheiros de peso de Tabata Amaral para elaborar propostas em SP

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A saída de José Luiz Datena não tirou a fé de figuras importantes na pré-candidatura de Tabata Amaral, em São Paulo. Ela tem conversado com nomes de peso para ouvir propostas que possam inspirar o plano de governo das eleições de outubro.

Um grupo de conselheiros foi formado para discutir temas relacionados à pré-campanha. Um deles é o economista e ex-chefe do Banco Central, Arminio Fraga.

“É uma honra poder contar com a experiência e o apoio do Arminio Fraga, que tem uma trajetória de grandes contribuições para os setores público e privado do nosso país”, diz a deputada.

A empresária Luiza Trajano e o apresentador Luciano Huck também são nomes de peso que dão seus pitacos na elaboração do plano de governo e em atos de campanha.