PSDB quer “tucano raiz” como vice de Datena em SP

Após o ato de lançamento da pré-campanha de José Luiz Datena nesta quinta-feira, tucanos influentes vão se reunir para um almoço. No cardápio político, os próximos passos da candidatura à Prefeitura de São Paulo.

Uma das ideias ventiladas pela cúpula do PSDB é que o vice do apresentador seja um “tucano raiz”, alguém que leve a memória do eleitor às origens do partido. Entre os cotados, estão o ex-senador José Aníbal e o ex-vereador Mário Covas Neto, filho do ex-governador Mário Covas e tio do ex-prefeito Bruno Covas.

A ideia é defendida, por exemplo, por Aécio Neves, que ainda se mostra incomodado com a falta de candidatura à Presidência nas últimas eleições e defende o maior número de candidatos tucanos para o partido ser visto pelo público.

No entanto, em uma eleição, outros fatores são levados em conta. A cúpula tucana não descarta ceder a cadeira de vice para um partido que aceite uma coligação e possa agregar com tempo de televisão. E é claro, o vice também tem que agradar José Luiz Datena.