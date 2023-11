Os bolsonaristas que não se recusam a receber Flávio Dino

Como mostrou o Radar, o núcleo duro de apoiadores da indicação de Flávio Dino a uma vaga no STF traçou estratégias para atingir a meta de superar os 50 votos favoráveis na análise do nome no plenário do Senado. O ministro de Lula não vetou conversar com ninguém. Seu grupo de aliados mapeou, então, integrantes da oposição com quem uma aproximação seria viável neste primeiro momento.

Ao menos dois senadores bolsonaristas já fizeram chegar ao indicado ao Supremo que não terão o menor problema em recebê-lo – mesmo prometendo, desde já, votar contra sua nomeação. São eles Hamilton Mourão (Republicanos-RS), ex-vice-presidente de Jair Bolsonaro, e Eduardo Girão (Novo-CE), que, em várias ocasiões, usou a tribuna do Senado para culpar Dino pela escala de destruição no 8 de janeiro.

“Vou votar contra, mas sou educado, posso recebê-lo”, foi mais ou menos o que ambos disseram a Weverton Rocha (PDT-MA), relator da indicação de Dino na Comissão de Constituição e Justiça.

Até Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, não descarta completamente um encontro. Resume-se a dizer que, até o momento, não foi procurado para marcar uma reunião e, ainda segundo o senador do PL, não faria muito sentido visitá-lo dado que seu voto contrário é público e notório.