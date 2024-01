Os acordos do Ibama com pequenos infratores ambientais

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Ibama firmou recentemente uma série de acordos com pequenos infratores ambientais multados por agentes do órgão em cinco estados: Rondônia, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Espírito Santo e Paraíba.

Em vez de multa, os alvos das medidas se comprometeram a “implementar serviços de preservação, conservação da natureza, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente realizada por meios próprios, provendo lista de necessidades dos Centros de Triagem de Animais Silvestres do Ibama”.