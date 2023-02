Os 12 deputados que vão discutir a reforma tributária na Câmara

O presidente da Câmara, Arthur Lira, instituiu nesta quarta-feira um grupo de trabalho que deverá debater a proposta de reforma tributária em tramitação na Casa, com 12 integrantes. O coordenador do GT será o deputado Reginaldo Lopes, ex-líder da bancada do PT, e relator será Aguinaldo Ribeiro, correligionário de Lira no PP.

Publicado no diário da Câmara dos Deputados, o ato prevê que os parlamentares analisem em até 90 dias, prorrogáveis pelo mesmo período, a PEC 45/2019, “que altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências” e foi formulada com a participação do economista Bernardo Appy, atual secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda.

Os deputados poderão promover audiências públicas e reuniões com órgãos e entidades da sociedade civil organizada, bem assim com profissionais, juristas e autoridades no estudo da proposta.

Veja a lista dos integrantes do grupo:

Reginaldo Lopes (PT-MG)

(PT-MG) Aguinaldo Ribeiro (PP-PB)

(PP-PB) Saullo Vianna (União Brasil-AM)

(União Brasil-AM) Mauro Benevides Filho (PDT-CE)

(PDT-CE) Glaustin da Fokus (Podemos-GO)

(Podemos-GO) Newton Cardoso Junior (MDB-MG)

(MDB-MG) Ivan Valente (Psol-SP)

(Psol-SP) Jonas Donizette (PSB-SP)

(PSB-SP) Sidney Leite (PSD-AM)

(PSD-AM) Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP)

e Bragança (PL-SP) Vitor Lippi (PSDB-SP)

(PSDB-SP) Adail Filho (Republicanos-AM)

Representante do Podemos e egresso do PSC, que está sendo incorporado pelo partido, Glaustin já integrou colegiados no Congresso que analisaram propostas de reforma tributária em 2019 e 2020. Empresário do ramo alimentício, ele avalia que os parlamentares agora estão “comprometidos em aprovar um texto ainda neste semestre”.

“Nosso Brasil precisa simplificar seu sistema de impostos, mas essa modernização deve considerar as desigualdades regionais, sob o risco de cidades e estados menos desenvolvidos ficarem ainda mais pobres”, declara.