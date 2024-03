Oposição aciona PGR por impeachment de ministra de Lula

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A oposição ao governo Lula no Senado acionou o procurador-geral da República, Paulo Gonet, para que ele apresente um pedido de impeachment contra a ministra Sônia Guajajara (Povos Indígenas).

O grupo de 15 senadores alega que Guajajara cometeu crime de responsabilidade ao descumprir o prazo de 30 dias e, até, não responder a pedidos de informações encaminhados por parlamentares, obrigação prevista na Constituição.

Segundo o ofício à PGR, os pedidos respondidos fora do prazo ou ignorados foram oficializados pelas mesas da Câmara e do Senado entre março e novembro do ano passado.

O mais antigo, de 27 de março de 2023, teria sido respondido apenas em 9 de janeiro deste ano, com mais de sete meses de atraso. Dois dos pedidos seguem sem resposta.

“Com a conduta contumaz de não observar os prazos constitucionais estabelecidos para resposta aos Requerimentos de Informações enviados ao Ministério dos Povos Indígenas, pelo Parlamento, fica patente que a denunciada nutre profundo menosprezo pela legislação posta e ignora preceitos básicos de índole constitucional”, diz a manifestação.

Assinam o documento os seguintes senadores:

Marcos Pontes (PL-SP);

Damares Alves (Republicanos-DF);

Magno Malta (PL-ES);

Marcos Rogério (PL-RO);

Mecias de Jesus (Republicanos-RR);

Hamilton Mourão (Republicanos-RS);

Rogério Marinho (PL-RN);

Ciro Nogueira (PP-PI);

Tereza Cristina (PP-MS);

Jorge Seif (PL-SC);

Plínio Valério (PSDB-AM);

Eduardo Girão (Novo-CE);

Luis Carlos Heinze (PP-RS);

Carlos Portinho (PL-RJ);

e Flávio Bolsonaro (PL-RJ).