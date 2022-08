Operação da PF contra bolsonaristas impulsiona os atos de 7 de Setembro

A operação da Polícia Federal contra empresários bolsonaristas que trocaram mensagens golpistas num grupo de WhatsApp incendiou os preparativos da militância governista para os atos de 7 de Setembro.

A avaliação é de conselheiros de Jair Bolsonaro que atuam na campanha dele ao Planalto.

Ao conceder as ordens de busca e uma série de medidas duras contra empresários defensores do presidente (aparentemente por causa de bravatas num grupo privado da rede), Alexandre de Moraes implodiu a trégua que vinha sendo costurada com Bolsonaro e seus aliados em torno do Supremo.

A avaliação dos conselheiros do presidente é de que agora não há mais espaço para segurar a militância crítica ao STF nas ruas.