ONS registra nova queda de torre de energia no Norte do país

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites.

Relatório do Operador Nacional do Sistema Elétrico registra uma nova interrupção da linha de transmissão de energia motivada pela queda de uma torre do sistema. O fato ocorreu na região entre Pimenta Bueno e Vilhena, em Rondônia.

O desligamento do sistema foi registrado 18h43 de sábado. O ONS ainda atua para identificar as causas da queda da torre e diz que não há previsão de retorno do fornecimento de energia naquela região.

Na semana passada, os órgãos do governo começaram a investigar casos de vandalismo contra torres de energia tanto em Rondônia quanto no Paraná. Os casos são tratados como “sabotagem” e os investigadores apuram se há relação entre o vandalismo e os ataques golpistas do dia 8, em Brasília.