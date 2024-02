O substituto de Renan Calheiros na CPI da Braskem

Depois de anunciar na semana passada que deixaria a CPI da Braskem, o senador Renan Calheiros (MDB-AL) será substituído pelo colega de partido Alessandro Vieira, de Sergipe.

Autor do pedido para criar a Comissão Parlamentar de Inquérito, Calheiros foi preterido pelo presidente do colegiado, Omar Aziz (PSD-AM), na escolha do relator. O indicado para o posto foi Rogério Carvalho (PT-SE).

Aziz e o líder do PSD no Senado, Otto Alencar (BA), disseram a jornalistas que tentariam dissuadir Calheiros de deixar a CPI. O alagoano, contudo, comunicou ainda na semana passada sua decisão ao líder do MDB, Eduardo Braga (AM). Falta apenas a oficialização da substituição por Alessandro Vieira.

O cacique emedebista considera a CPI da Braskem uma página virada.

Na semana passada, logo depois de Aziz anunciar a escolha de Rogério Carvalho para a relatoria, Calheiros fez um duro discurso. “Com encaminhamentos que ensaiam domesticar a CPI, não emprestarei – não emprestarei – meu nome para simulacros investigatórios. Jogos de cartas marcadas sempre acabam com a ruína de castelos de cartas. Já vi esse filme várias vezes, várias vezes. Mãos ocultas, mas visíveis me vetaram na relatoria, que não era uma capitania, mas o resultado de uma costura política”, afirmou.