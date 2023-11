O recado de deputado bolsonarista para Javier Milei na posse do argentino

Membro da comitiva extra-oficial de Jair Bolsonaro na posse de Javier Milei, o deputado Alberto Fraga (PL-DF) quer reivindicar ao argentino o fim do pedágio unilateral no Rio Paraná. Em agosto, ele enviou um ofício ao Itamaraty pedindo providências sobre os 1,47 dólares cobrados pela Argentina a embarcações de carga que trafegam na Hidrovia Paraguai-Paraná, onde um comboio brasileiro com grãos do Mato Grosso ficou retido.

“Se tiver oportunidade, cobrarei isso dele (Milei)”, diz.

Com a provável ausência de Lula a Buenos Aires, o ex-presidente do Brasil tem inflado a sua comitiva para a cerimônia de troca do governo argentino com parlamentares e governadores. Milei toma posse no próximo dia 10.