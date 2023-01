O recado de conciliação de Rui Costa ao assumir a Casa Civil de Lula

Ao tomar posse como ministro da Casa Civil na manhã desta segunda-feira, Rui Costa mandou um recado de conciliação, citando o slogan escolhido por Lula para o seu terceiro governo: “União e Reconstrução”.

“Estas serão as duas palavras que simbolizarão este governo. Unir o Brasil, unir os diferentes. Unir não significa anular as ideias diferentes. Unir significa intensificar o debate, buscar sínteses, buscar consensos. E consenso se busca não na anulação das opiniões individuais, pessoais, mas onde cada um abra mão da sua posição original e busca encontrar um meio-termo, um ponto de consenso, sem abrir mão do eixo principal que conduzirá este governo”, declarou.

O ex-governador da Bahia disse ainda que retirou a palavra “chefe” que acompanhava o cargo de ministro da Casa Civil por acreditar que ninguém faz nada sozinho.

“Nós buscaremos um diálogo intenso com o setor produtivo, com a sociedade. A orientação do presidente Lula é de discutir com todos os atores, econômicos, sociais, é a retomada de um país que vai crescer, acelerar, dialogando. Então sentaremos com cada ministro”, afirmou Costa.