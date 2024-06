O que Rodrigo Cunha diz sobre ser vice de JHC em Maceió

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Rodrigo Cunha confirmou a aliados no Senado que vai mesmo ser candidato a vice de João Henrique Caldas, o JHC (PL), que buscará a reeleição em Maceió. O Podemos já até escolheu o futuro líder, caso ele seja eleito.

Como mostrou o Radar, o prefeito da capital alagoana avisou pessoalmente a Arthur Lira que pretendia ter o senador em sua chapa. A primeira suplente de Cunha é Dra. Eudócia, mãe de JHC.

Lira reivindica o cumprimento de um acordo pelo qual ele poderia indicar um nome de sua confiança, preferencialmente do PP, para a vice na campanha do atual prefeito à reeleição. O presidente da Câmara pretende disputar uma vaga no Senado daqui a dois anos.

O que diz JHC

Questionado na última terça-feira pelo Radar sobre o impasse, JHC desconversou. “Temos um arco de alianças. Vamos ver como acomodar todos. O mais importante é pensar na relevância dessa eleição para o Estado em 2026”, disse.

Aliado de Lira no PP alagoano, o ex-deputado estadual e ex-secretário Davi Davino Filho afirmou recentemente ao Radar que, a essa altura, o melhor para o presidente da Câmara seria manter a aliança com JHC.

“Se a gente romper, o maior fortalecimento vai ser dos Calheiros, porque, quando virar este ano, já começou a eleição de 2026”, disse Davino. “O PP perdeu esse timing de uma candidatura própria.”