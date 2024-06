JHC diz a Arthur Lira que quer Rodrigo Cunha de vice em Maceió

O prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, o JHC (PL), disse ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), que quer mesmo o senador Rodrigo Cunha (Podemos) como seu candidato a vice na candidatura à reeleição, em outubro.

Há duas semanas, Lira havia afirmado ao Radar que seu grupo político indicaria o companheiro de chapa de JHC. Naquele momento, o presidente da Câmara reagia a alertas de seus aliados de que o acordo com o prefeito da capital alagoana corria risco de ruir.

Nesta segunda, JHC viajou a Brasília e encontrou pessoalmente com Lira para comunicar a ele sua intenção de lançar Rodrigo Cunha a vice-prefeito – na prática, um rompimento do acordo político com o presidente da Câmara.

Aliados de Lira lamentam a condução das tratativas. Para o ex-deputado estadual e ex-secretário municipal de Relações Federativas Davi Davino Filho, antes cotado para ser o indicado do PP na chapa de JHC, o presidente da Câmara terá que decidir se lança um nome para disputar com o prefeito de Maceió ou mantém a aliança, mesmo sem a vice.

“Acredito que o melhor é a continuidade da aliança com JHC. Neste momento, se a gente romper, o maior fortalecimento vai ser dos Calheiros, porque, quando virar este ano, já começou a eleição de 2026”, afirmou Davino. “O PP perdeu o timing de uma candidatura própria.”

Dividir o grupo anti-Calheiros agora significaria embaralhar o cenário para as eleições gerais daqui a dois anos, quando Lira pretende candidatar-se ao Senado. O cacique contava com um acordo segundo o qual, se reeleito, JHC deixaria a prefeitura em 2026 para concorrer ao governo, formar a chapa com ele e polarizar com o MDB.

Para JHC, no entanto, lançar Cunha na vice poderia levar a primeira suplente do senador, Dra. Eudócia, que é mãe do prefeito, a assumir o mandato em Brasília. Em vez de disputar o governo em 2026, como planeja Lira, JHC sonha com uma das duas vagas ao Senado em jogo daqui a dois anos.