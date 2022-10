O que fará Rodrigo Pacheco, após o TSE declarar o vencedor da eleição

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 21 out 2022, 08h14 - Publicado em 21 out 2022, 08h01

Está tudo combinado. No dia da eleição, quando o TSE oficializar o vencedor da disputa presidencial, Rodrigo Pacheco, o chefe do Congresso — a quem caberá dar posse ao novo mandatário —, irá reconhecer no ato o resultado e congratular o novo presidente.

Durante toda a campanha, o chefe do Senado seguiu o caminho do equilíbrio no pleito, evitando declarar apoio a Lula ou a Jair Bolsonaro.

O gesto dele no domingo de eleição será seguido por chefes de partidos, incluindo o Centrão. Ao perdedor restará aceitar a derrota ou ser atropelado pela história.