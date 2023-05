O que diz Queiroga sobre as fraudes no cartão de vacinas de Bolsonaro

Último ministro da Saúde de Jair Bolsonaro e chefe da pasta no período das fraudes no cartão de vacinação do ex-presidente, o cardiologista Marcelo Queiroga garante que não tinha ouvido falar no esquema de adulteração, mas diz que a questão “já foi por demais comentada” e que seu ex-chefe sempre declarou que não foi vacinado.

Queiroga afirmou, no entanto, que a pasta constatou uma “invasão no sistema” no final de 2022 e encaminhou à CGU para que fosse apurada. O ministério, por sua vez, informou nesta quarta que “não há relato de invasão externa ao sistema”.