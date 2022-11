O primeiro evento oficial com Bolsonaro após a derrota para Lula

O presidente Jair Bolsonaro deve participar neste sábado da “Cerimônia do Aspirantado 2022”, promovida pela Aman, a Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no Rio de Janeiro. A Secom informou há pouco que “há previsão” da presença do presidente e de algumas autoridades do Legislativo, do Judiciário e das Forças Armadas.

Caso realmente compareça à solenidade militar, Bolsonaro participará do primeiro evento oficial desde que foi derrotado nas urnas pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, no último dia 30 de outubro. Nas últimas semanas, ele passou a maior parte do tempo recluso no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente. Ele retornou ao Palácio do Planalto pela primeira vez em 20 dias nesta quarta-feira.

Nesta quinta, os formandos da Turma Bicentenário da Independência participarão da colação de grau e receberão o diploma de bacharel em Ciências Militares. São 395 cadetes, sendo 362 homens e 33 mulheres. A cerimônia do sábado será marcada pela “restituição do Espadim”, quando os militares entregarão as réplicas da Espada de Caxias à Academia Militar e depois receberão a Espada de Oficial do Exército.

De acordo com o comunicado, o primeiro lugar da turma receberá Espada de Oficial das mãos de Bolsonaro, que se formou na própria Aman em 1977.