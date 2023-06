O presente de Moraes a Marcos do Val no dia do seu aniversário

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) está sendo alvo de uma operação da PF, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, nesta quinta-feira, dia do seu aniversário de 52 anos. Ele nasceu em 15 de junho de 1971.

Agentes da Polícia Federal cumprem mandados de busca e apreensão no gabinete do parlamentar no Senado, e em endereços do político no Espírito Santo, sua base eleitoral.