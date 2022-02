O plano do PSD para aumentar a participação de negros na política

De olho em aumentar a representatividade dentro do partido, o PSD de Gilberto Kassab está articulando a formação do ‘PSD Afro’, núcleo que será formado por lideranças negras para discutir pautas como combate ao racismo e lei de cotas nas universidades.

Quem tem contribuído com ideias para o grupo é o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente, idealizador da campanha Cotas Sim!

O professor esteve em São Paulo com o presidente da UGT e coordenador do PSD Movimentos, Ricardo Patah, na apresentação da primeira versão do relatório do projeto que visa renovar as cotas — a lei atual perde a validade neste ano.

Também participaram do evento os deputados Bira do Pindaré (PSB-MA) — relator do projeto — e Carlos Zarattini (PT-SP), coautor da proposta, além dos reitores da USP, Unicamp e Unesp.