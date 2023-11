O plano de Múcio para modernizar o Forte de Copacabana

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Ministério da Defesa está apostando na parceria com a iniciativa privada para investir na modernização e ampliar o acesso dos visitantes a um dos principais pontos turísticos do Rio de Janeiro, pertencente ao Exército: o Forte de Copacabana, onde funciona o Museu Histórico do Exército.

Para atrair o interesse de investidores, a pasta comandada por José Múcio indicou o projeto ao Programa de Parcerias de Investimentos, do Governo Federal.

Com isso, o BNDES irá selecionar equipe especializada para dar início aos estudos de viabilidade, com o objetivo de atrair parceiros privados dispostos a investir na ampliação, segurança, acessibilidade e em outras melhorias que visam tornar os espaços ainda mais atrativos.

O Forte de Copacabana e o Museu Histórico do Exército são patrimônios históricos que têm como missão preservar os valores e tradições da Força Terrestre e atuar como um espaço cultural destinado aos visitantes.