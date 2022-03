O plano da USP para ampliar publicação de clássicos e obras acadêmicas

A nova direção da Editora da Universidade de São Paulo — a Edusp — acaba de tomar posse com uma missão: ampliar o número e o tamanho das livrarias próprias com inaugurações no campus de São Carlos (213 km de SP) e no Museu Paulista, na capital.

O sociólogo Sergio Miceli Pessôa de Barros, que assumiu neste mês como diretor-presidente, definiu ainda que a editora passará a vender obras consignadas de outros selos nas lojas e no site da Edusp, como forma de aumentar a receita.

Miceli defende que, assim, poderá viabilizar a publicação de mais clássicos e obras acadêmicas, o que considera a real função de uma editora universitária.