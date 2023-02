O papel do BNDES na luta contra o racismo e pela igualdade de gênero

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Aloizio Mercadante assumiu nesta segunda a presidência do BNDES e prometeu que o banco terá uma atuação inédita no combate ao racismo e à desigualdade de gênero no país.

A ideia, segundo Mercadante, é usar recursos do banco para apoiar empresas e iniciativas que tenham mulheres e pessoas pretas em seus comandos.

O banco também abrirá novos concursos públicos com cotas para mulheres e negros e criará um novo programa de estágio só para pessoas não brancas. A entidade terá ao menos duas mulheres na sua diretoria, além de financiar a criação no Rio de Janeiro de um museu sobre a história da escravidão, em parceria com o ministério da Igualdade Racial, comandado por Anielle Franco.

“A agenda de gênero e de enfrentamento do racismo estrutural será parte da estratégia de negócios do BNDES. Seremos promotores de uma sociedade mais justa e inclusiva por meio de nossas linhas de crédito e ações de fomento que empoderem economicamente mulheres, negros e negras do país. Temos que empoderar o empreendedorismo da comunidade negra e das mulheres brasileiras”, disse.