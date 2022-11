O papel de Miriam Belchior na transição

Nomeada por Geraldo Alckmin para exercer um cargo no gabinete de transição, a ex-ministra Miriam Belchior vai atuar, inicialmente, como assessora de Aloizio Mercadante na coordenação dos grupos técnicos.

De acordo com a assessoria do gabinete de transição, isso não impede que ela venha a integrar alguma das equipes temáticas. O nome da ex-chefe do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (entre 2011 e 2015, no governo Dilma Rousseff) vem sendo cotado para integrar o grupo da infraestrutura.

Miriam foi nomeada em edição extra do Diário Oficial da União, na noite desta quinta. Além de comandar uma pasta no primeiro mandato de Dilma, ela presidiu a Caixa Econômica Federal entre 2015 e 2016. Nos governos Lula, ela foi subchefe de Articulação e Monitoramento da Casa Civil.