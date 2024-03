O pacote do ministro da Agricultura para evitar crise de crédito no agro

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, está prestes a anunciar um socorro ao crédito de pecuaristas e produtores de grãos afetados pelo clima extremo.

A ideia é um pacote com prazo maior, parcelas menores e juros mais baixos para pagar as dívidas. A preocupação do governo Lula é evitar um surto de recuperações judiciais no agro.