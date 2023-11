O investimento milionário da iniciativa privada no Pará de olho na COP-30

Giro VEJA - 30 de novembro

Governador do Acre denunciado e a suposta rachadinha de Janones

A Procuradoria-Geral da República pediu nesta quinta-feira o afastamento do governador do Acre, Gladson Cameli, do PP. Além dele, outras doze pessoas foram denunciadas pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, peculato, lavagem de dinheiro e fraude a licitação. A investigação contra Cameli, o suposto esquema de rachadinha envolvendo o deputado André Janones e um brasileiro refém do Hamas são destaques do Giro VEJA.